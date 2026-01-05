"Mi hijo no pudo haber desaparecido así como si nada": familiares buscan a Jonathan Flores Silvera, de 30 años

Familiares y amigos de Jonathan Esteban Flores Silvera se movilizaron este lunes de tarde en el barrio Obelisco, en la ciudad de Las Piedras para solicitar información sobre su paradero.

El hombre, de 30 años, desapareció el 1° de enero en horas de la tarde de su domicilio ubicado en Camino Apoquito y Moreira. La familia ya radicó la denuncia ante la Policía.

Su madre dijo a Subrayado que está preocupada porque hace cinco días que no sabe nada de él. "No es de irse de la casa, siempre vuelve a la casa de su pareja, a mi casa; él no desaparece", comentó.

Y agregó: "Anda de jean clarito, botitas blancas, remera gris. No llevaba celular ni tampoco llevaba dinero y de ahí no sabemos nada, la Policía no aporta porque hemos pedido las cámaras (...) yo estoy como madre desesperada, necesito que todo el mundo me ayude y que me de información sobre mi hijo. Yo quiero que mi hijo aparezca".

Según su madre, nadie sabe nada y nadie lo ha visto tampoco. "Es un gurí tranquilo que todo el mundo lo quiere. Necesito que el pueblo lo busque, que me diga dónde está (...) he hecho el trabajo de la Policía, lo he buscado por cielo y tierra", relató.