RECIBÍ EL NEWSLETTER
AUSENTE DESDE EL 1° DE ENERO EN LAS PIEDRAS

"Mi hijo no pudo haber desaparecido así como si nada": familiares buscan a Jonathan Flores Silvera, de 30 años

La madre dijo a Subrayado que el joven desapareció el 1° de enero en horas de la tarde de su domicilio ubicado en Camino Apoquito y Moreira, en Las Piedras. La familia ya radicó la denuncia ante la Policía.

silvera-desaparecido-canelones

Familiares y amigos de Jonathan Esteban Flores Silvera se movilizaron este lunes de tarde en el barrio Obelisco, en la ciudad de Las Piedras para solicitar información sobre su paradero.

El hombre, de 30 años, desapareció el 1° de enero en horas de la tarde de su domicilio ubicado en Camino Apoquito y Moreira. La familia ya radicó la denuncia ante la Policía.

Su madre dijo a Subrayado que está preocupada porque hace cinco días que no sabe nada de él. "No es de irse de la casa, siempre vuelve a la casa de su pareja, a mi casa; él no desaparece", comentó.

iba del almacen a su casa cuando lo atacaron a balazos, fue trasladado a una policlinica pero no sobrevivio
Seguí leyendo

Iba del almacén a su casa cuando lo atacaron a balazos, fue trasladado a una policlínica pero no sobrevivió

Y agregó: "Anda de jean clarito, botitas blancas, remera gris. No llevaba celular ni tampoco llevaba dinero y de ahí no sabemos nada, la Policía no aporta porque hemos pedido las cámaras (...) yo estoy como madre desesperada, necesito que todo el mundo me ayude y que me de información sobre mi hijo. Yo quiero que mi hijo aparezca".

Según su madre, nadie sabe nada y nadie lo ha visto tampoco. "Es un gurí tranquilo que todo el mundo lo quiere. Necesito que el pueblo lo busque, que me diga dónde está (...) he hecho el trabajo de la Policía, lo he buscado por cielo y tierra", relató.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2008293821122031721&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
ENTREVISTA

"Nosotros estamos a cargo" en Venezuela, "Cuba está lista para caer", y con México "algo hay que hacer", dijo Trump
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en Parque Batlle: el homicida lo atacó con arma blanca y fugó
NUEVAS TARIFAS

Este lunes aumentó el precio del boleto en Montevideo: estos son los nuevos valores
PASO DE LA ARENA

Individuos en moto rapiñaron estación de servicio mediante amenazas con armas de fuego; se llevaron $36.000 y una computadora portátil
MANHATTAN, NUEVA YORK

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante el tribunal de Nueva York y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela

Te puede interesar

Cancillería mantiene contacto con personal de la Embajada de Uruguay en Caracas por la situación en Venezuela
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Cancillería mantiene contacto con personal de la Embajada de Uruguay en Caracas por la situación en Venezuela
El juzgado de Mangattan donde compareció Nicolás Maduro. Foto: AFP
MANHATTAN, NUEVA YORK

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante el tribunal de Nueva York y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela
Foto: Ministerio del Interior. Traslado de Fernández Albín desde Buenos Aires a Montevideo.
ESTÁ PRESO DESDE DICIEMBRE

Fernández Albín desistió de seguir adelante con recurso de habeas corpus y sus hijas lo visitarán en la cárcel

Dejá tu comentario