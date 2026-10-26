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CARÁMBULA: "CUIDAR LA BASE PRODUCTIVA NACIONAL"

MGAP suspendió el ingreso de carne avícola de Brasil por foco de gripe aviar en Santa Catarina

El objetivo de la suspensión es "cuidar la base productiva nacional", afirmó el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Matías Carámbula.

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El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) suspendió temporalmente el ingreso y el tránsito por Uruguay de aves, productos y subproductos avícolas procedentes de Brasil, debido a un foco viral de la enfermedad de Newcastle en Santa Catarina.

El subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, destacó el papel de la producción de carne avícola en la soberanía nacional y la importancia de mantener la base productiva uruguaya por la frecuencia de la aparición de virus en el sector. El objetivo de la suspensión es "cuidar la base productiva nacional", afirmó.

Carámbula indicó que el MGAP, los productores y las empresas ya tienen incorporados los protocolos sanitarios. "No es que estemos tranquilos, porque siempre el riesgo está, pero hay una cultura muy importante de cuidado, de que no ingrese algún foco", afirmó. "Acá se están haciendo las cosas bien y el protocolo sanitario funciona", agregó.

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CHINA

Autoridades sanitarias chinas visitan Uruguay para inspeccionar áreas avícolas, cárnicas y pesqueras, luego de la aparición de residuos de garrapaticidas en diferentes embarques, como una medida clave para la reactivación de las exportaciones.

Carámbula indicó que forman parte de los acuerdos firmados en la visita oficial a China. La misión incluye inspecciones técnicas y sanitarias en esos tres rubros, visitas a plantas suspendidas y a establecimientos para conocer la fase productiva y determinar las medidas de control del MGAP.

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