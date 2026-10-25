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VOTACIÓN HASTA LAS 19:00

Juez del supremo brasileño prorroga dos horas el cierre de urnas por obstáculos para votar; escrutinio en pausa

La decisión se conoció a última hora, cuando los comicios ya estaban cerrando, a las 17:00. Lula había denunciado dificultades para trasladarse a los centros de votación por la reducción de ómnibus en varias ciudades.

Fotos: AFP. Votación de los candidatos Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

Fotos: AFP. Votación de los candidatos Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Cristiano Zanin, prorrogó dos horas el cierre de las urnas debido a obstáculos que enfrentaron electores para llegar a sus centros de votación durante el balotaje presidencial.

Ante la "gravedad" de los hechos denunciados, se extendió la votación en "todo Brasil" hasta las 19:00 locales, según la decisión del juez, que se conoció a última hora, cuando los comicios ya estaban cerrando, a las 17:00. Así, la votación irá hasta las 19:00.

Al mismo tiempo, la página oficial de conteo de votos publicó unos primeros resultados parciales, a las 17:06. Con el 0,25% de las urnas escrutadas, Luiz Inácio Lula da Silva obtiene el 57,66% de los votos, frente al 42,34% de Flávio Bolsonaro.

Foto: AFP. Día de votación en Brasilia, Brasil. Transporte público.
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Lula denuncia obstáculos para ir a votar en transporte público en varias ciudades en Brasil

De momento, ese conteo no ha vuelto a ser actualizado, luego de conocida la prórroga del horario de votación.

Más temprano, el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, había denunciado dificultades para que los votantes se trasladaran en transporte público hasta los centros de votación en varias ciudades del país.

Lula, que se enfrenta al derechista Flávio Bolsonaro, pidió a la Justicia que garantizara el derecho al voto de todos los electores. Según denunció, en ciudades como São Paulo y Salvador de Bahía se retiraron de circulación ómnibus de línea, lo que dificultó los desplazamientos.

Noticia en desarrollo.

FUENTE: AFP.

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