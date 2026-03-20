MGAP inicia investigación por devolución de carne bovina desde China con residuos de medicamentos

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca brindó detalles de los procesos de controles e investigación que se efectuarán tras la devolución de la carne bovina desde China con residuos de medicamentos.

El director general del MGAP , Marcelo Rodríguez, explicó que pueden suceder dos cosas: que se destruya el producto en el destino y que llegue la información o que el producto sea devuelto para la realización de los exámenes correspondientes y luego se destruya.

"El acuerdo con el gobierno chino fue que ellos no lo van a destruir allá y van a mandar el producto y, nosotros podemos investigar en esa caja qué productos podrían estar involucrados en el problema", indicó.

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Y agregó: "A partir de ahí se va hacia atrás por la trazabilidad y se trata de identificar el momento de la faena y se trata de investigar lo más posible si se puede llegar al establecimiento".

En caso de detectar el origen y el establecimiento, el mismo será sancionado.

"Lo sorprendente en cierta forma es que lo que aparece en el embarque es bastante más de lo que debería aparecer, lo mínimo son 200 picogramos por kilo y aparecieron casi 900 o sea que el animal fue tratado pocos días antes de ser enviado a faena", comentó.

Y añadió: "Además tenemos que hacer una nota explicativa a China para ver si podemos lograr que el frigorífico no se sancione o se le levante la sanción lo más rápido posible".

Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de Carnes dijo que Uruguay debe cuidar su marca país en producción y que no hay problema cuando son excepciones, pero se trabaja para corregir y evitar este tipo de hechos.

Gastón Scayola agregó que tener una instancia de este tipo nunca suma más aún con el prestigio internacional con el que cuenta Uruguay.

"Es bueno no ponerlo en riesgo (...) siempre se producen en cualquier proceso productivo de punta a punta de la cadena posibles errores y, en general, son excepciones. Simplemente lo que hay que hacer es investigar, ver las causas y corregirlas", subrayó.