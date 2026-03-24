MGAP extendió medidas por sequía a más zonas pero destaca que "se está revirtiendo situación" con lluvias

El titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ), Alfredo Fratti , dijo que extendieron medidas por el déficit hídrico a más seccionales de Cerro Largo, Rocha y de Río Negro, pero afirmó que las lluvias alivianan la situación en varias zonas.

"Hemos venido aumentando de acuerdo a los indicadores objetivos. En estos días se sumaron un par de seccionales más en otros departamentos, pero por suerte se está revirtiendo la situación, y en aquellos lugares que estábamos muy complicados empezó a llover", dijo.

La presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) Madeleine Renom dijo este lunes de mañana en rueda de prensa que las lluvias de los últimos días, y las anunciadas para estas horas en gran parte del país, ayudan a paliar el déficit hídrico, pero no solucionan el problema de fondo.

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Para ello, dijo, las lluvias deben volver a la normalidad al menos durante un mes.

CARNE RECHAZADA POR CHINA

El ministro también habló sobre la carne que fue rechazada por China, dijo que el caso está a estudio y que solicitaron al país asiático fotos de los envases para diagnosticar irregularidades.

"Nosotros pretendíamos tener sanciones inmediatas de suspensión de las exportaciones. Lamentablemente hemos tenido intervenciones de abogados vinculados a los propios productores que han interpuesto recursos y no hemos podido suspender los embarques de aquellas personas que no han respetado los tiempos de espera y que nos ha puesto en una situación muy difícil como país", dijo el ministro.