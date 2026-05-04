RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS 54 DÍAS DEL ÚLTIMO FOCO

MGAP dispuso el cese de la emergencia sanitaria por gripe aviar declarada en febrero

"Han transcurrido más de 54 días de la aparición del último foco de influenza aviar altamente patógena" y "no ha surgido información epidemiológica que evidencie la presencia del virus en la población silvestre, aves comerciales, de traspatio y mamíferos", indica.

aves-gripe-lagura-influenza-aviar

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) dispuso el cese de la emergencia sanitaria por el virus de la influenza aviar altamente patógena decretada el 24 de febrero de 2026.

De acuerdo a la resolución de la Dirección General de Servicios Ganaderos, se dispone que en los casos de concentraciones de aves para exposiciones y remates se deberá cumplir con la legislación sanitaria vigente e instrumentar las medidas correspondientes.

Además, en todos los casos se deberá efectuar el lavado y la desinfección de las jaulas y utensilios con los desinfectantes aprobados antes y después de la realización de cada evento. También, se deberán registrar los ingresos y egresos de las aves a exposición o remate detallando origen y destino de las mismas por parte de los servicios oficiales.

ministerio de salud publica apelara la sentencia que lo obliga a suministrar medicamento a gonzalo moratorio
Seguí leyendo

Ministerio de Salud Pública apelará la sentencia que lo obliga a suministrar medicamento a Gonzalo Moratorio

La emergencia sanitaria por gripe aviar fue decretada por resolución del MGAP tras el hallazgo del virus influenza aviar de alta patogenicidad H5 en aves silvestres en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones.

"Han transcurrido más de 54 días de la aparición del último foco de influenza aviar altamente patógena, y que al momento la totalidad de ellos están cerrados en todo el territorio nacional" y que "no ha surgido información epidemiológica que evidencie la presencia del virus en la población silvestre, aves comerciales, de traspatio y mamíferos mediante la vigilancia pasiva y activa que se está realizando entre todos los actores involucrados", afirma el ministerio en su resolución.

DGSG_N°_098_28_04_2026

Temas de la nota

Lo más visto

video
intento de rapiña

Fueron a ver una casa para alquilar y delincuentes los balearon para robarles la moto en Tres Ombúes
SE FILMA EN VARIOS PUNTOS DE MONTEVIDEO

Anuncian el rodaje en Montevideo de una serie internacional de ficción; comienza el sábado 9 en Ciudad Vieja
TIENE ARRESTO DOMICILIARIO

Moisés Martínez permanecerá internado en el Hospital Pasteur para su contención
BATLLE Y ORDOÑEZ Y CÁDIZ

Un auto chocó contra una columna y sus ocupantes lograron salir antes de que esta cayera sobre el vehículo
GOBIERNO

Orsi visitó un portaaviones de Estados Unidos: "Una forma de concebir la defensa bastante diferente", dijo

Te puede interesar

Defensa de Moisés Martínez pedirá prórroga de audiencia del jueves que determinará si incumplió arresto domiciliario
INGRESADO EN EL PASTEUR

Defensa de Moisés Martínez pedirá prórroga de audiencia del jueves que determinará si incumplió arresto domiciliario
Presidente Orsi viaja este martes a San Pablo para reunirse con empresarios brasileños
POR EL DÍA

Presidente Orsi viaja este martes a San Pablo para reunirse con empresarios brasileños
Cambios en MSP: Laura Llambí será la nueva directora general de la Salud y Gerardo Bruzzone, el subdirector
TRAS RENUNCIA DE NOZAR Y RÍOS

Cambios en MSP: Laura Llambí será la nueva directora general de la Salud y Gerardo Bruzzone, el subdirector

Dejá tu comentario