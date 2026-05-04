MGAP dispuso el cese de la emergencia sanitaria por gripe aviar declarada en febrero

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) dispuso el cese de la emergencia sanitaria por el virus de la influenza aviar altamente patógena decretada el 24 de febrero de 2026.

De acuerdo a la resolución de la Dirección General de Servicios Ganaderos, se dispone que en los casos de concentraciones de aves para exposiciones y remates se deberá cumplir con la legislación sanitaria vigente e instrumentar las medidas correspondientes.

Además, en todos los casos se deberá efectuar el lavado y la desinfección de las jaulas y utensilios con los desinfectantes aprobados antes y después de la realización de cada evento. También, se deberán registrar los ingresos y egresos de las aves a exposición o remate detallando origen y destino de las mismas por parte de los servicios oficiales.

La emergencia sanitaria por gripe aviar fue decretada por resolución del MGAP tras el hallazgo del virus influenza aviar de alta patogenicidad H5 en aves silvestres en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones.

"Han transcurrido más de 54 días de la aparición del último foco de influenza aviar altamente patógena, y que al momento la totalidad de ellos están cerrados en todo el territorio nacional" y que "no ha surgido información epidemiológica que evidencie la presencia del virus en la población silvestre, aves comerciales, de traspatio y mamíferos mediante la vigilancia pasiva y activa que se está realizando entre todos los actores involucrados", afirma el ministerio en su resolución.