MGAP definirá la próxima semana si se declara la emergencia agropecuaria por sequía, indicó Fratti

El Ministerio de Ganadería ( MGAP ) recibió a gremiales agropecuarias por la sequía . El ministro Alfredo Fratti dijo que la situación complicada es al sur del Río Negro y que la próxima semana se definiría si se declara o no la emergencia agropecuaria.

"Hemos venido trabajando con el Banco República, con microfinanzas, con el BPS, con el Ministerio de Economía, y ahora lo que precisamos la semana que viene son los últimos informes que vamos a cruzar de línea con Inumet para definir 'científicamente' cuáles son los lugares no que hay sequía, sino que hay una crisis climática, que puede ser en algunos casos de agua, que es lo que estamos observando con mayor frecuencia, o también de alimentación", sostuvo Fratti.

En esa línea, agregó: "Al día de hoy no tenemos toda la información para declarar, sobre todo qué zonas o qué lugar. Si vamos a hacer por departamento, por seccional policial. Eso es lo que no está definido. Por lo tanto, hoy no vamos a declarar emergencia agropecuaria, la semana que viene, no sé".

Cuestionó que "hay un concepto equivocado" que hace pensar que "si no declarás emergencia agropecuaria no podés hacer nada. Hay una cantidad de medidas, que no precisás declarar emergencia agropecuaria, que estaba ligado básicamente a apoyo económico del Fondo Agropecuario de Emergencia, que ya hemos explicitado, y no es que no tengamos recursos para atender, porque el Ministerio de Economía está enterado de esto. Lo que dije es que esa bolsa del Fondo Agropecuario, que una vez que ustedes terminan hay un dinero disponible, no está, porque lo recibimos sin fondo. Eso no quiere decir que no atendamos una situación de emergencia desde el gobierno".

Campo Unido, integrado por seis gremiales agropecuarias, informó al Ministerio sobre la situación de cada sector. Además en la reunión, propuso trabajar en un protocolo de actuación hacia adelante.

"El problema de cualquier paisano que está ahora o nos está escuchando, es cómo le va a dar agua al ganado esta tarde o mañana si no llueve", sostuvo Pablo Perdomo, representante de las Cooperativas Agrarias Federadas.

"Las herramientas, entendemos y así nos transmitieron ahora en esta reunión, están trabajándolas y eso activa algunas cosas y otras que ya se pueden estar haciendo, que de hecho nos consta que se está trabajando", añadió Perdomo.

Lo que pidieron es tener "un protocolo para adelante y no que cada vez que haya una sequía tengamos que salir a apagar incendios y que el Estado, nuestro Estado, que es bien pesado, pueda ser mucho más ágil y que se genere un protocolo para que funcione coordinadamente y que sea previsible cada vez que ocurren estas cosas".

REUNION CAF

El intendente interino de Canelones, Pedro Irigoin, anunció medidas que llevará adelante la comuna para atender la sequía que preocupa a muchos productores del departamento.

"Estamos atendiendo productores, familias, por los dos consumos de agua, el humano y el animal. Estamos atendiendo a 180 familias, junto a OSE, para consumo humano, y más de 50 productores con agua para animales", indicó.

Describió la situación como "angustiante" y aseguró que "hay muchas familias con muchas necesidades".

"En esta oportunidad lo que acabamos de resolver, es que vamos a ampliar la red de perforaciones en el departamento, y vamos a seguir en predios tanto comunitarios como particulares", detalló sobre las medidas a tomar.

También falta agua para riego, lo que aseguran traerá "consecuencias en el invierno".