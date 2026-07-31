MGAP confirmó deriva de productos agrotóxicos hacia la Escuela Agraria de Guichón; la multa fue de $43.000

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca confirmó la deriva de productos agrotóxicos hacia la Escuela Agraria de Guichón, en Paysandú, situación que fue denunciada por una docente de ese establecimiento en 2025.

El integrante del colectivo de Guichón por Bienes Naturales, Marcelo Fagúndez, dijo a Subrayado que se trata de la confirmación de lo que una valiente docente denunció y de lo que ellos venían señalando sobre las aplicaciones de agroquímicos cerca del centro educativo.

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"Más allá del monto que es menor de la multa nosotros valoramos la respuesta que hubo en este caso del Ministerio de Ganadería de concurrir al lugar, de inspeccionar, de hacer los análisis, de comprobar que el glifosato llegó al patio de la escuela. Valoramos esta resolución porque sirve de antecedente para otras situaciones similares que también están sucediendo en estos momentos en ese lugar donde hay denuncias y, estamos esperando que haya también alguna sanción de otro organismo del Estado", comentó.

Entre las Termas y Guichón se encuentra la potabilizadora de agua y que enfrente tiene un cultivo que necesitará en algún momento de aplicaciones de agroquímicos.

"Hay que recordar que eso está dentro del corredor de protección termal, ambiental, turístico que marca el ordenamiento territorial de Guichón, por eso le pedimos al intendente municipal que aplique el instrumento que fija algunas regulaciones para esto", señaló.

Fagúndez dijo que es criminal que se pueda aplicar a menos de 300 metros de las escuelas con todas las pruebas que existen.

"También pedimos a OSE que sea nuestro aliado a la hora de reclamar que se cumpla con el instrumento de ordenamiento territorial que fija también algunas regulaciones y distancias para la unidad potabilizadora", puntualizó.