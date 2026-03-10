RECIBÍ EL NEWSLETTER
DECRETO DE EMERGENCIA

MGAP amplía zonas afectadas por el déficit hídrico: todos los departamentos al sur del Río Negro acceden a beneficios

"Áreas de Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Rocha y San José se incorporan a las seccionales listadas en la declaración del 24 de febrero", indica el comunicado de la cartera.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) amplió las zonas afectadas por el déficit hídrico a todos los departamentos al sur del Río Negro.

La resolución firmada este martes 10 de marzo por el ministro Alfredo Fratti beneficia a los productores ubicados en todos los departamentos al sur del río Negro.

"Áreas de Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Rocha y San José se incorporan a las seccionales listadas en la declaración del 24 de febrero", indica el comunicado.

Detectan gripe aviar en Lavalleja y suben a siete los focos; para MGAP déficit hídrico puede estar vinculado a contagios

Y agrega: "Colonia y Soriano también forman parte de las áreas afectadas, así como cinco seccionales de Río Negro. Esta medida rige para los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja en los departamentos mencionados".

Con esta resolución, “todos los departamentos al sur del río Negro” quedaron comprendidos en los beneficios de la declaración de emergencia agropecuaria, destacó el ministro.

