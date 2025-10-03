RECIBÍ EL NEWSLETTER
INUMET

Meteorología volvió a actualizar la alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes

Rige hasta las 19:30 para siete departamentos, con posibilidad de granizo, lluvias, intensa actividad eléctrica y vientos fuertes.

mal-tiempo-lluvia

La advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes que emitió el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) volvió a ser actualizada y rige hasta las 19:30.

"Frente semi-estacionario afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", indica el comunicado.

Principales localidades bajo alerta son:

nueva actualizacion de meteorologia por tormentas puntualmente fuertes; afecta a siete departamentos
Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes; afecta a siete departamentos

Artigas: Bernabé Rivera, Javier de Viana, Paso Campamento, Sequeira y Topador.

Cerro Largo: Arévalo.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo y La Paloma.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Amarillo, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Migliaro, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Todo el departamento.

image
