Meteorología extendió la advertencia amarilla y emitió una naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas

Meteorología extendió la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y emitió una naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas.

El fenómeno que rige hasta la hora 21:20, podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Las principales localidades afectadas por la advertencia naranja:

Seguí leyendo Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes; rige hasta la hora 20:00

Cerro Largo: Isidoro Noblía.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Tacuarembó: Ansina y Pueblo de Arriba.

Las principales localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Artigas: Todo el departamento.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Todo el departamento.

Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Rincón y Vergara.

Colonia: Todo el departamento.

Río Negro: Fray Bentos, Los Arrayanes y Nuevo Berlín.

San José: Ecilda Paullier, Kiyú-Ordeig, Mal Abrigo, Rafael Perazza y Villa María.

Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.