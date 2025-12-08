RECIBÍ EL NEWSLETTER
RIGE PARA 7 DEPARTAMENTOS

Meteorología extendió la advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes

En las zonas afectadas podrán registrarse tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

lluvias-gente-paraguas

Una perturbación atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos.

En las zonas afectadas podrán registrarse tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

imm pone en funcionamiento desde este martes dos equipos de fiscalizacion de exceso de velocidad: donde se ubican
Seguí leyendo

IMM pone en funcionamiento desde este martes dos equipos de fiscalización de exceso de velocidad: dónde se ubican

Las principales localidades comprendidas en la advertencia son:

Artigas: Todo el departamento.

Cerro Largo: Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Fraile Muerto, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Ramón Trigo, Toledo y Tres Islas.

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Algorta, General Borges, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.

Rivera: Todo el departamento.

Salto: Todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/1998189046288330757&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

Hoy te despedimos con el alma rota de dolor: el mensaje de Karina Vignola
"Hasta siempre, Gaspi"

"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical
LUTO EN LA COMUNICACIÓN

Falleció el conductor y actor Gaspar Valverde a los 50 años
PABLO CAGGIANI

ANEP define calendario 2026 y se plantea agregar dos días de vacaciones en setiembre
ACCESOS, ZONA CAPURRO

Conductora alcoholizada se cruzó de senda en los accesos y chocó de frente a otro auto

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 36% aprueba y 36% desaprueba
Femicidio en Treinta y Tres: Ella venía con mucho miedo, avisando que esto le podía pasar, señalan desde colectivo video
Colectivo Feminista Ana Yacobazzo

Femicidio en Treinta y Tres: "Ella venía con mucho miedo, avisando que esto le podía pasar", señalan desde colectivo
Advertencia naranja por tormentas fuertes y severas. Foto: FocoUy video
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical

Dejá tu comentario