Meteorología extendió la advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes

Una perturbación atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos.

En las zonas afectadas podrán registrarse tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

Seguí leyendo IMM pone en funcionamiento desde este martes dos equipos de fiscalización de exceso de velocidad: dónde se ubican

Las principales localidades comprendidas en la advertencia son:

Artigas: Todo el departamento.

Cerro Largo: Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Fraile Muerto, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Ramón Trigo, Toledo y Tres Islas.

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Algorta, General Borges, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.

Rivera: Todo el departamento.

Salto: Todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.