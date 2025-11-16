Meteorología cesó la advertencia naranja y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes; rige hasta la hora 13:00.
El fenómeno que rige hasta la hora 13:00 afecta los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Rivera, Salto y Tacuarembó.
Un frente frío afecta al país generando lluvias y tormentas, algunas puntualmente fuertes. En las zonas de tormentas, podrán registrarse rachas de vientos fuertes, precipitaciones abundantes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.
Las principales localidades afectadas son:
Artigas: Todo el departamento.
Cerro Largo: Isidoro Noblía.
Rivera: Todo el departamento.
Salto: Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.
Tacuarembó: Ansina, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro y Tacuarembó.
