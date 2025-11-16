Meteorología cesó la advertencia naranja y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes; rige hasta la hora 13:00.

Un frente frío afecta al país generando lluvias y tormentas, algunas puntualmente fuertes. En las zonas de tormentas, podrán registrarse rachas de vientos fuertes, precipitaciones abundantes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Las principales localidades afectadas son:

Artigas: Todo el departamento. Cerro Largo: Isidoro Noblía. Rivera: Todo el departamento. Salto: Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey. Tacuarembó: Ansina, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro y Tacuarembó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/1990055659308527902&partner=&hide_thread=false Advertencia meteorológica amarilla por Tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Se actualizará a las 13:00 o ante cambios significativos



Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/qPGTanlYfv — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) November 16, 2025