Meteorología emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cuatro departamentos

Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes que rige hasta la hora 22:35.
El fenómeno que rige para los departamentos de Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia podrá ocasionar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Un frente frío ingresa al país generando tormentas algunas puntualmente fuertes. En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Las localidades comprendidas por la advertencia son:
Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras.
Paysandú: Casa Blanca.
Río Negro: Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Tres Quintas y Young.
Soriano: Todo el departamento.
