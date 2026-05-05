RECIBÍ EL NEWSLETTER
HASTA LA HORA 23.15

Meteorología actualizó la doble alerta por tormentas fuertes y tormentas puntualmente fuertes

En las zonas de tormentas podrán registrarse lluvias abundantes y copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.

focouy-lluvia-tormenta-calles-inundadas-montevideo-transito-agua

Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y tormentas puntualmente fuertes hasta la hora 23.15.

"Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes", indica el comunicado.

Las principales localidades afectadas por la advertencia naranja son:

el instituto uruguayo de meteorologia registra racha de viento maxima a 87 km/h en punta del este
Seguí leyendo

El Instituto Uruguayo de Meteorología registra racha de viento máxima a 87 km/h en Punta del Este

Cerro Largo: Arévalo, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Quebracho, Tres Islas y Tupambaé.

Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Santa Ana y Tarariras.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Feliciano, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius y San Jorge.

Flores: Andresito y Ismael Cortinas.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Todo el departamento.

Soriano: Todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Santa Clara de Olimar.

Las principales localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, La Pedrera, Melo y Ramón Trigo.

Colonia: Colonia Valdense, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia y Rosario.

Durazno: Durazno, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: Cerro Colorado, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Florida, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Illescas, José Batlle y Ordoñez y Zapicán.

Paysandú: Tambores.

Salto: Campo de Todos y Termas del Daymán.

San José: Capurro, Ecilda Paullier, Juan Soler, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Tacuarembó: Caraguata, La Hilera, Las Toscas, Pueblo de Barro y Punta de Carretera.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, Isla Patrulla, María Albina, Mendizábal, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/2051803821718863972&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante ciclón extratropical con "muy bajas sensaciones térmicas y vientos de 80 km/h"
PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS

Aduanas incautó nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban en infracción al régimen de turistas
Aviso especial

Inumet advierte por tormentas fuertes desde este martes y la formación de un ciclón: lluvia, viento y frío
COMUNICADO

Equipo que asiste a Moisés Martínez informó sobre su estado de salud y lo que pasó con el arresto domiciliario
Policiales

Niño de 8 años falleció tras volcar el auto en el que iba con su padre, que quedó detenido y deberá declarar el miércoles

Te puede interesar

Adelantan alerta roja por frío con evacuación obligatoria para personas en situación de calle, ante aviso de Inumet video
comienza a regir el jueves

Adelantan alerta roja por frío con evacuación obligatoria para personas en situación de calle, ante aviso de Inumet
Niño de 8 años falleció tras volcar el auto en el que iba con su padre, que quedó detenido y deberá declarar el miércoles
Policiales

Niño de 8 años falleció tras volcar el auto en el que iba con su padre, que quedó detenido y deberá declarar el miércoles
Murió en Dolores un adolescente de 15 años: tenía problemas de salud por secuelas de lesiones que sufrió en el tornado de 2016 video
SORIANO

Murió en Dolores un adolescente de 15 años: tenía problemas de salud por secuelas de lesiones que sufrió en el tornado de 2016

Dejá tu comentario