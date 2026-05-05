Meteorología actualizó la doble alerta por tormentas fuertes y tormentas puntualmente fuertes

Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y tormentas puntualmente fuertes hasta la hora 23.15.

"Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes", indica el comunicado.

Las principales localidades afectadas por la advertencia naranja son:

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Cerro Largo: Arévalo, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Quebracho, Tres Islas y Tupambaé.

Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Santa Ana y Tarariras.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Feliciano, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius y San Jorge.

Flores: Andresito y Ismael Cortinas.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Todo el departamento.

Soriano: Todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Santa Clara de Olimar.

Las principales localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, La Pedrera, Melo y Ramón Trigo.

Colonia: Colonia Valdense, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia y Rosario.

Durazno: Durazno, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: Cerro Colorado, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Florida, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Illescas, José Batlle y Ordoñez y Zapicán.

Paysandú: Tambores.

Salto: Campo de Todos y Termas del Daymán.

San José: Capurro, Ecilda Paullier, Juan Soler, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Tacuarembó: Caraguata, La Hilera, Las Toscas, Pueblo de Barro y Punta de Carretera.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, Isla Patrulla, María Albina, Mendizábal, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.