Metediera pidió recursos a Orsi para que fiscales sancionen infracciones de tránsito con la ley de faltas

Marcelo Metediera (Unasev) se reunió con el presidente Orsi y le pidió más recursos en la ley de Presupuesto para que fiscales puedan investigar y sancionar con la ley de faltas las infracciones de tránsito.

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) Marcelo Metediera se reunió días atrás con el presidente de la República Yamandú Orsi y le planteó la necesidad de destinar más recursos en la ley de Presupuesto Nacional a la Fiscalía General de la Nación para que pueda investigar y sancionar infracciones de tránsito en los Juzgados de Faltas.

Metediera dijo en el programa Arriba Gente de Canal 10 que ya tiene un acuerdo al respecto con la Fiscal de Corte Mónica Ferrero, para que los recursos adicionales que se obtengan en este sentido se apliquen de forma exclusiva en la persecución de conductores que cometen infracciones de tránsito graves, y para quienes amerita la aplicación de la Ley de Faltas.

El jerarca reclamó más inspección y control en el tránsito por parte de las Intendencias y Policía Caminera, y en ese plan de mayor fiscalización incluye la investigación fiscal y la sanción de faltas graves cuando corresponda, más allá de las multas que caben en cada caso.

Según Metediera, los juzgados de faltas no derivan los casos a los fiscales correspondientes porque están sobrecargados de trabajo. Se requieren más recursos humanos y presupuesto, destacó.

En ese sentido espera la respuesta del Ministerio de Economía a su pedido de recursos.

