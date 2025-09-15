RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRESIDENTE DE LA UNASEV

Metediera: "A veces cuando nos ponemos a discutir los temas de tránsito no lo abordamos con la seriedad que corresponde"

El presidente de la Unasev Marcelo Metediera alertó del “factor humano” en la mayoría de los siniestros de tránsito, que por día, en promedio, tiene más de un fallecido.

Metediera-setiembre-en-la-CAF

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) Marcelo Metediera llamó la atención de lo que ocurrió el fin de semana en el tránsito, donde cinco personas murieron en distintos accidentes.

“Habla de la realidad que tiene Uruguay, que a veces cuando nos ponemos a discutir los temas de tránsito no lo abordamos con la seriedad que corresponde”, alertó.

“Este fin de semana fallecieron cinco personas. Tenemos un promedio de 1,2 personas muertas por día, 75 personas lesionadas, 59 siniestros de tránsito por día, esos son los datos de Uruguay”, recordó, y destacó que “claramente es un siniestro de tránsito porque el factor humanos es determinante”.

Consultado sobre las medidas a tomar, insistió con un conjunto de políticas que se propone llevar adelante en este período, esto es: aumentar los controles, más fiscalización, incluir los temas de tránsito en la educación curricular, crear una fiscalía especializada en tránsito, aplicar la ley de faltas e instrumentar la libreta por puntos. Para esto último ya se firmó el decreto oficial y se espera que a comienzos de 2026 empiece a funcionar la libreta de conducir por puntos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
FLORIDA

"Hacete cargo Suprema Corte": hombre que subió a torre de 40 metros en reclamo de tenencia de su hijo, recibió llamada de Orsi
CERRO LARGO

Motociclista que intentó girar en U, fue embestido por una camioneta en ruta 8 y murió en el lugar
EN RAMÓN ANADOR Y BATLLE Y ORDÓÑEZ

Video: escapó en moto de un control policial por picadas, cruzó con luz roja, chocó y murió
MALDONADO-CANELONES

Policía busca a dos delincuentes requeridos por el homicidio de Playa Verde; sospechoso quedó en libertad
SANTANDER Y RAMBLA EUSKAL ERRIA

Doble homicidio en Malvín Norte: dos hombres fueron asesinados y un menor está grave

Te puede interesar

Partido Nacional: Álvaro Delgado, presidente del Directorio. video
REUNIÓN DEL DIRECTORIO

Partido Nacional le exige al ministro del Interior "medidas concretas" y no reuniones "de catarsis"
Foto: Subrayado. Perfumes tirados tras el robo piraña del viernes en Montevideo Shopping.
robo piraña en pocitos

Dos jóvenes a prisión y un adolescente al Inisa por el último robo piraña cometido en un shopping
Imagen: Ministerio del Interior.
tiene 47 años

Detuvieron en Canelones a uno de los requeridos por el homicidio de la joven en Playa Verde

Dejá tu comentario