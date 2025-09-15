Metediera: "A veces cuando nos ponemos a discutir los temas de tránsito no lo abordamos con la seriedad que corresponde"

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) Marcelo Metediera llamó la atención de lo que ocurrió el fin de semana en el tránsito, donde cinco personas murieron en distintos accidentes.

“Habla de la realidad que tiene Uruguay, que a veces cuando nos ponemos a discutir los temas de tránsito no lo abordamos con la seriedad que corresponde”, alertó.

“Este fin de semana fallecieron cinco personas. Tenemos un promedio de 1,2 personas muertas por día, 75 personas lesionadas, 59 siniestros de tránsito por día, esos son los datos de Uruguay”, recordó, y destacó que “claramente es un siniestro de tránsito porque el factor humanos es determinante”.

Consultado sobre las medidas a tomar, insistió con un conjunto de políticas que se propone llevar adelante en este período, esto es: aumentar los controles, más fiscalización, incluir los temas de tránsito en la educación curricular, crear una fiscalía especializada en tránsito, aplicar la ley de faltas e instrumentar la libreta por puntos. Para esto último ya se firmó el decreto oficial y se espera que a comienzos de 2026 empiece a funcionar la libreta de conducir por puntos.

