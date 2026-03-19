Messi llegó a los 900 goles de su carrera, en un partido en que Inter de Miami quedó eliminado

Foto: AFP. Lionel Messi anota para el Inter de Miami, fue su gol 900.

Lionel Messi alcanzó este miércoles los 900 goles en su carrera con un tanto temprano para Inter de Miami , en el empate 1-1 ante Nashville SC por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El argentino marcó a los 7 minutos, en una jugada dentro del área tras asistencia de Sergio Reguilón, donde se acomodó y definió con un zurdazo cruzado para poner en ventaja a su equipo. Fue su gol número 81 con la camiseta del Inter y el 900 de su carrera.

El tanto desató la celebración en Fort Lauderdale, en una noche marcada por la lluvia, y parecía encaminar la clasificación del equipo dirigido por Javier Mascherano.

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Sin embargo, pese al dominio y a contar con chances para ampliar la diferencia, Inter Miami no logró sostener la ventaja y terminó pagando caro esa falta de eficacia.

Nashville encontró el empate a los 74 minutos por intermedio del argentino Christian Espinoza, en una jugada con varios rebotes dentro del área que terminó con una volea a la red.

Con el 1-1 y el 0-0 en la ida, la serie se definió por el valor del gol de visitante, lo que dejó afuera al equipo de Messi en uno de sus principales objetivos de la temporada.

En el tramo final, Mascherano mandó a la cancha a Luis Suárez en busca de la clasificación, pero el equipo no logró revertir la historia y se despidió del torneo.

Con información de AFP.