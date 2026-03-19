RECIBÍ EL NEWSLETTER
Estrella mundial

Messi llegó a los 900 goles de su carrera, en un partido en que Inter de Miami quedó eliminado

El argentino anotó a los 7 minutos, definiendo con un zurdazo cruzado. Fue su gol número 81 con la camiseta del Inter Miami y el 900 de su carrera.

Foto: AFP. Lionel Messi anota para el Inter de Miami, fue su gol 900.

Foto: AFP. Lionel Messi anota para el Inter de Miami, fue su gol 900.

Lionel Messi alcanzó este miércoles los 900 goles en su carrera con un tanto temprano para Inter de Miami, en el empate 1-1 ante Nashville SC por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El argentino marcó a los 7 minutos, en una jugada dentro del área tras asistencia de Sergio Reguilón, donde se acomodó y definió con un zurdazo cruzado para poner en ventaja a su equipo. Fue su gol número 81 con la camiseta del Inter y el 900 de su carrera.

Embed

El tanto desató la celebración en Fort Lauderdale, en una noche marcada por la lluvia, y parecía encaminar la clasificación del equipo dirigido por Javier Mascherano.

Foto: Selección Uruguaya en X.
Seguí leyendo

Fernando Muslera ya llegó al Complejo Celeste, citado por Marcelo Bielsa para la Selección

Sin embargo, pese al dominio y a contar con chances para ampliar la diferencia, Inter Miami no logró sostener la ventaja y terminó pagando caro esa falta de eficacia.

Nashville encontró el empate a los 74 minutos por intermedio del argentino Christian Espinoza, en una jugada con varios rebotes dentro del área que terminó con una volea a la red.

Con el 1-1 y el 0-0 en la ida, la serie se definió por el valor del gol de visitante, lo que dejó afuera al equipo de Messi en uno de sus principales objetivos de la temporada.

En el tramo final, Mascherano mandó a la cancha a Luis Suárez en busca de la clasificación, pero el equipo no logró revertir la historia y se despidió del torneo.

Con información de AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CRONOGRAMA

BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo
INUMET

Meteorología emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas: los departamentos afectados
modus operandi

Policía descubre insólita modalidad de robo de autos en Parque Batlle: ladrones usan un guinche
FUERTE POLÉMICA EN EL SENADO

El FA exigió que Botana se retracte de lo que dijo sobre la izquierda y el narcotráfico, pero el senador blanco mantuvo sus dichos
MONTEVIDEO

Mataron a una mujer e hirieron a un adolescente en un ataque a balazos contra una casa en Flor de Maroñas

Te puede interesar

Senadores de la coalición cursan nota a Orsi para que envíe la venia de Mónica Ferrero como Fiscal de Corte titular video
MOVIDA DE LA OPOSICIÓN

Senadores de la coalición cursan nota a Orsi para que envíe la venia de Mónica Ferrero como Fiscal de Corte titular
Cayó otro de los fugados del Inisa en enero, estaba internado por el homicidio de un bebé y amenazó con matar un policía video
TRAS ROBAR UNA MOTO

Cayó otro de los fugados del Inisa en enero, estaba internado por el homicidio de un bebé y amenazó con matar un policía
Desde este jueves y hasta el domingo hay cortes y desvíos de tránsito en la rambla de Punta Carretas, los detalles
POR EL COSQUÍN ROCK DEL SÁBADO

Desde este jueves y hasta el domingo hay cortes y desvíos de tránsito en la rambla de Punta Carretas, los detalles

Dejá tu comentario