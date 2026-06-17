Messi es el máximo goleador en los mundiales, superó a Ronaldo pero tiene a Mbappé pisándole los talones

En una noche para agigantar su leyenda, Lionel Messi anotó este martes tres goles en el triunfo de Argentina 3-0 ante Argelia en su debut en el Mundial en Kansas City, con los que igualó el récord goleador histórico del torneo.

El capitán albiceleste llegó a 16 goles, empatando la marca del alemán Miroslav Klose, el mismo día en que se convirtió en el primer futbolista en jugar en seis Mundiales, un récord al que se puede sumar este miércoles el portugués Cristiano Ronaldo.

Veinte años después de debutar en Alemania 2006, Messi firmó su primer triplete en una Copa del Mundo para disparar la ilusión de la hinchada argentina en revalidar la corona de Catar 2022.

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"Es un honor", dijo la actual estrella del Inter Miami antes de relativizar el valor de las cifras individuales.

"Esta estadística tampoco me cambia mucho. Soy un agradecido de estar entre los mejores y agradecido por todo lo que pude conseguir", dijo después de haber adelantado por un gol a brasileño Ronaldo (15 goles) y al francés Kylian Mbappé (14), que también escribió un doblete el martes ante Senegal.

"Es un honor estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose o los que están, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada. Mbappé también que hizo hoy dos", recordó el Diez.

Cuatro años después del triunfo en Catar, la que se creía que era su apoteósica despedida mundialista, Messi arrancó su último tango en una noche llena de emociones.

Al propio Messi le brotaron las lágrimas al anotarle su primer gol al arquero Luca Zidane, hijo del mítico Zinedine Zidane, y después explicó que fueron producto de "una cuestión totalmente ajena a lo deportivo".

"Pasé unos días difíciles, complicados", reveló. Pero estoy "agradecido a toda la delegación, a mis compañeros porque estuvieron como siempre al lado mío, dándome mucha fuerza para que estuviera bien y nada más".

- El mejor "hasta que quiera" -

Aún acostumbrados a sus maravillas, muchos de los más de 65.000 aficionados argentinos del estadio Arrowhead, el más ruidoso del mundo, se frotaban los ojos ante la gesta de un jugador que está a ocho días de cumplir 39 años.

Compañeros y entrenadores se unían a la hinchada en la gratitud eterna a su capitán, que llegó a 200 partidos y 120 goles con la casaca argentina.

Messi será “el mejor hasta que él quiera", resumió en conferencia de prensa el seleccionador Lionel Scaloni, admitiendo que el recital de su líder desatascó un estreno complicado.

"La cabeza cuenta un montón, el traspié de Catar contaba, teníamos eso en la cabeza y la verdad haber ganado nos da tranquilidad", dijo al recordar la derrota ante Arabia Saudita en el estreno en Catar.