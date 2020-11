Messi enojado: "Estoy un poco cansado de ser siempre el problema de todo"

El rosarino volvió tras la doble fecha de Eliminatorias y se refirió a las declaraciones de un exrepresentante de Griezmann.

Al salir del aeropuerto, sorprendió con sus duras declaraciones ante la prensa ante una pregunta sobre las críticas de un exrepresentante de Antoine Griezmann.

¿Qué dijo Eric Olhats?

"Es tanto emperador como monarca y no recibió con buen agrado la llegada de Antoine. Su actitud fue deplorable, lo hacía sentir mal", dijo el ex representante de Griezmann.

Messi desmintió esto, señalando que él y el francés tienen buena relación dentro y fuera de la cancha.

Pero lo que más lo indignó fue que apenas aterrizó lo esperaba una inspección de Hacienda.

Messi tiene su avión privado, que alquila a una empresa para que realice vuelos particulares mientras él no lo utiliza durante su estadía en Barcelona. Hacienda, con justa razón, debe inspeccionar si todos los vuelos que hace están debidamente facturados y está el registro de todos los que viajaron en ese avión. De todas maneras, algo que se pudo hacer en cualquier momento, se llevó a cabo cuando llegó el astro argentino tras un largo viaje, con mucha prensa en la puerta del aeropuerto, y lo retuvieron durante casi una hora.

El jugador está en un contexto de malestar incluso con su propio club.

A fines de agosto explotó la bomba. En medio de una profunda crisis deportiva e institucional después de una temporada llena de penurias, tras reunirse con el entrenador Ronald Koeman, Messi resolvió que se iría del Blaugrana. Un motivo muy claro era las insalvables diferencias de criterio con la dirigencia encabezada por Josep María Bartomeu.

Las negociaciones por Neymar generaron tirantez entre Messi y Bartomeu a tal punto que el argentino, que en más de una oportunidad pidió al brasileño públicamente, tuvo que aclarar que no se metía en las negociaciones y que lo suyo era un deseo deportivo. Con Abidal, que insinuó una “cama” a Ernesto Valverde, fue mucho más duro: “Habría que dar nombres porque si no, se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”.

Finalmente, Abidal dejó su cargo de secretario técnico y Bartomeu (junto con los dirigentes que lo acompañaron) presentó su renuncia tras verse acorralado. Pero por sus dichos de hoy se infiere que Messi sigue muy enojado y siente que utilizan su figura para canalizar situaciones ajenas a él.

La última gota que rebalsó el vaso fue la marcha de Luis Suárez, y en especial la forma en que el club se desprendió del centrodelantero.

Casi al mismo tiempo, Messi comenzó a hablar con Manchester City sobre un posible traspaso en 2021.