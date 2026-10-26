La Mesa Política del Frente Amplio (FA) emitió una declaración este lunes en la que expresó "enorme alegría" por la victoria de Lula da Silva y "el fortalecimiento de la democracia" en Brasil.
Mesa Política del FA expresó "enorme alegría" por victoria de Lula y "el fortalecimiento de la democracia" en Brasil
En su declaración, expresa un reconocimiento al "liderazgo histórico y de transformación" del presidente brasileño, y reafirma su compromiso con la integración regional y la agenda bilateral.
Desde el FA, felicitaron a los militantes de izquierda y definieron el hecho como "una victoria histórica del pueblo brasileño". "La expresión popular depositada en las urnas reafirma la vigencia de la democracia, la soberanía frente a las injerencias externas, la esperanza y el compromiso colectivo de construir un futuro de justicia social y prosperidad para toda la región", afirma la declaración.
Además, expresa un reconocimiento al "liderazgo histórico y de transformación" de Lula, así como admiración por la trayectoria de servicio del líder brasileño para erradicar la pobreza, el acceso a la educación y la inclusión social. "Este respaldo popular ratifica la vigencia y perspectiva de futuro del proyecto de desarrollo humano e integración solidaria del campo popular brasileño", sostiene.
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El Frente Amplio reafirma su compromiso con la integración regional y la agenda bilateral, y aboga por la construcción del destino en base a la unidad. Además, valoró la voluntad del gobierno uruguayo de profundizar las relaciones diplomáticas, comerciales, sociales y culturales con Brasil. "La victoria de Lula fortalece la integración regional y abre una nueva etapa de cooperación estratégica en favor de la soberanía y el bienestar de ambos pueblos", asegura.
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