Mesa Política del FA expresó "enorme alegría" por victoria de Lula y "el fortalecimiento de la democracia" en Brasil

Foto: AFP. Lula da Silva vota en Brasil.

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) emitió una declaración este lunes en la que expresó "enorme alegría" por la victoria de Lula da Silva y "el fortalecimiento de la democracia" en Brasil.

Desde el FA, felicitaron a los militantes de izquierda y definieron el hecho como "una victoria histórica del pueblo brasileño". "La expresión popular depositada en las urnas reafirma la vigencia de la democracia, la soberanía frente a las injerencias externas, la esperanza y el compromiso colectivo de construir un futuro de justicia social y prosperidad para toda la región", afirma la declaración.

Además, expresa un reconocimiento al "liderazgo histórico y de transformación" de Lula, así como admiración por la trayectoria de servicio del líder brasileño para erradicar la pobreza, el acceso a la educación y la inclusión social. "Este respaldo popular ratifica la vigencia y perspectiva de futuro del proyecto de desarrollo humano e integración solidaria del campo popular brasileño", sostiene.

El Frente Amplio reafirma su compromiso con la integración regional y la agenda bilateral, y aboga por la construcción del destino en base a la unidad. Además, valoró la voluntad del gobierno uruguayo de profundizar las relaciones diplomáticas, comerciales, sociales y culturales con Brasil. "La victoria de Lula fortalece la integración regional y abre una nueva etapa de cooperación estratégica en favor de la soberanía y el bienestar de ambos pueblos", asegura.

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