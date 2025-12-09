Merendero organiza una cena navideña para los niños que asisten y solicita colaboración para hacerla posible

El merendero Nuestra Fe, que funciona en la zona de Aeroparque, en Canelones, quiere celebrar la Navidad con los niños que concurren allí y solicita donaciones para hacerla posible.

El merendero está desde hace cinco años y lo llevan adelante una pareja de la zona y voluntarios que se acercan para que los niños tengan una comida diaria. Hoy atienden a 68 niños de la zona, sobre todo.

La idea es que los niños y familias puedan tener una mesa servida como la de otros uruguayos: con "asado, chorizo, ensalada rusa, ensalada de lechuga y tomate, va a haber helado, refresco, golosinas", contó Lourdes, una de las personas a cargo del merendero.

"La idea es involucrar en la cena navideña a las familias, a los papás", afirmó.

Sobre las donaciones, explicó que necesitan "todo lo que consiste en la cena navideña, todo lo que nosotros podemos comer en nuestras casas el día de Navidad". También reciben objetos que puedan vender para comprar los alimentos.

La comunicación para las colaboraciones es al 096685584.