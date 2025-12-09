RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Merendero organiza una cena navideña para los niños que asisten y solicita colaboración para hacerla posible

Actualmente, el merendero Nuestra Fe recibe a 68 niños del barrio Aeroparque. Lo llevan adelante una pareja de la zona y voluntarios que se acercan.

merendero-nuestra-fe-canelones

El merendero Nuestra Fe, que funciona en la zona de Aeroparque, en Canelones, quiere celebrar la Navidad con los niños que concurren allí y solicita donaciones para hacerla posible.

El merendero está desde hace cinco años y lo llevan adelante una pareja de la zona y voluntarios que se acercan para que los niños tengan una comida diaria. Hoy atienden a 68 niños de la zona, sobre todo.

La idea es que los niños y familias puedan tener una mesa servida como la de otros uruguayos: con "asado, chorizo, ensalada rusa, ensalada de lechuga y tomate, va a haber helado, refresco, golosinas", contó Lourdes, una de las personas a cargo del merendero.

defensa e inisa firman acuerdo que habilita trabajo conjunto para capacitar e insertar laboralmente a jovenes infractores
Seguí leyendo

Defensa e Inisa firman acuerdo que habilita trabajo conjunto para capacitar e insertar laboralmente a jóvenes infractores

"La idea es involucrar en la cena navideña a las familias, a los papás", afirmó.

Sobre las donaciones, explicó que necesitan "todo lo que consiste en la cena navideña, todo lo que nosotros podemos comer en nuestras casas el día de Navidad". También reciben objetos que puedan vender para comprar los alimentos.

La comunicación para las colaboraciones es al 096685584.

image
Temas de la nota

Lo más visto

video
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical
"Hasta siempre, Gaspi"

"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola tras la muerte de Gaspar Valverde
EN PARAGUAY

"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja
homicidio en tacuarembó

Policía allanó una casa en Paso de los Toros y encontró a un joven asesinado, con cortes en el cuello
EXCESO DE VELOCIDAD

En funcionamiento desde este martes dos radares para fiscalizar exceso de velocidad: dónde se ubican

Te puede interesar

Lustemberg sobre caso de sarampión: Esta persona tenía una sola dosis de la vacuna, la protección de esta enfermedad es con las dos video
"EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE"

Lustemberg sobre caso de sarampión: "Esta persona tenía una sola dosis de la vacuna, la protección de esta enfermedad es con las dos"
Foto: FocoUy. San Javier, ubicado en Río Negro, a orillas del Río Uruguay.
RÍO NEGRO

Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso autóctono de sarampión en San Javier
Ando por toda Sudamérica: narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja video
EN PARAGUAY

"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja

Dejá tu comentario