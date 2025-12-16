RECIBÍ EL NEWSLETTER
Mercosur-UE: España dice que el acuerdo es "fundamental" y espera que "se firme pronto"

Sin embargo, Francia puso reparos al avance de las negociaciones, diciendo que sus exigencias no están siendo contempladas.

Foto: AFP. Unión Europea.

España "espera" que la Comisión Europea suscriba "en estos días" el tratado de libre comercio negociado por la UE con los países del Mercosur, afirmó el martes el ministro español de Agricultura, Luis Planas, pese a las reticencias de Francia.

"Esperemos que la Comisión saque adelante Mercosur en estos días, que es un tema fundamental", declaró Planas ante periodistas en Madrid.

"Se trata de un acuerdo estratégico para Europa", estimó de su lado el Ministerio de Economía en una reacción enviada a AFP, quien dijo confiar en que "la Unión Europea dé este paso decisivo para avanzar en nuestra agenda común y consolidar nuestro papel como actor global relevante".

Foto: AFP. Javier Milei, presidente argentino.
Milei recibirá el martes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

Los sindicatos agrícolas europeos siguen estando totalmente en contra de este acuerdo comercial con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que favorecería las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores.

Pero a cambio, facilitaría la entrada en Europa de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanos, lo que alarma a los sectores afectados.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, espera poder firmar el tratado de libre comercio durante la cumbre del Mercosur el sábado en Brasil. Para ello, necesita previamente el visto bueno de los Estados miembros.

Francia pide posponer la votación hasta 2026. Alemania, por el contrario, ha llamado a firmar el tratado esta semana.

El Parlamento Europeo aprobó este martes una serie de medidas de protección reforzada para los agricultores de la UE, con el fin de limitar el impacto del acuerdo de libre comercio, sin garantías de mover la postura de Francia.

FUENTE: AFP.

