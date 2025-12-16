RECIBÍ EL NEWSLETTER
ARGENTINA

Fiscalía pidió elevar a juicio oral el caso del uruguayo Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba

La Fiscalía lo imputó por delitos gravísimos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género por el asesinato de su expareja y exsuegra.

pablo-laurta-detenido-cordoba-argentina

El uruguayo Pablo Laurta, acusado de un doble femicidio en Córdoba, irá juicio oral. Este lunes, la Fiscalía solicitó la elevación formal de la causa tras cerrar la primera etapa investigativa.

Laurta se encuentra detenido y cumpliendo prisión preventiva por ser sospechoso de asesinar a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio. Además del doble femicidio, Laurta enfrenta acusaciones por el crimen de un remisero en Entre Ríos.

Los crímenes, que generaron conmoción en Uruguay y en Argentina, ocurrieron en las primeras semanas de octubre en Córdoba. Laurta ingresó armado a la casa de su expareja y la mató y luego asesinó a su exsuegra.

AFP
La Fiscalía lo imputó por delitos gravísimos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, además de tener agravantes por violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

La Fiscalía pidió que el caso sea elevado a un juicio oral y entrará en una etapa de preparación, donde se van a presentar pruebas y testimonios para la acusación final.

