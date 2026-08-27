Mercado laboral: la tasa de desempleo se mantuvo estable en 7% en julio, según datos del INE

Foto: FocoUy.

La tasa de desempleo se ubicó en 7% en julio, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la misma cifra que la registrada en el mes anterior y similar a la de igual mes de 2025 (6,9%).

En julio se registró un leve aumento en la tasa de actividad (las personas que ofrecen su trabajo, en proporción a la población mayor a 14 años), que pasó de 63,9 a 64,1%, y también en la tasa de empleo (personas efectivamente ocupadas sobre la población mayor a 14 años) que subió una décima, de 59,5% a 59,6%. En consecuencia, la tasa de desempleo (personas que buscan empleo en el total de la población activa) se mantuvo estable.

Entre la población ocupada, en julio el 21% declaró que no aporta a la seguridad social (informalidad), cifra similar al mes anterior y un punto porcentual debajo de un año atrás. El subempleo (personas que trabajan, pero declaran querer trabajar más) se ubicó en 8,9%, cifra similar a junio y dos décimas debajo del registro de hace un año.

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