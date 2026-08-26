Ambev comunicó al sindicato su decisión de retomar la operativa de la planta de Paysandú a partir de enero

La planta de Ambev en Paysandú retomará la operación a partir del 1º de enero de 2027 sujeta a una reestructuración de personal, según informó la empresa en un comunicado.

Tras un extenso proceso de análisis y evaluación de las condiciones de mercado, así como de la competitividad del negocio maltero en la región, Ambev comunicó al sindicato su decisión de avanzar con el reinicio de las actividades.

La resolución es el resultado de meses de trabajo y evaluación de distintas alternativas para mantener la viabilidad de la operación en Paysandú, en un contexto desafiante para la industria.

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Los altos costos de producción locales se combinan con un exceso de oferta de malta en la región, por lo que se definió una reestructuración que impactará en aproximadamente 30 personas.

Según la empresa, “se trata de una medida difícil, pero necesaria para poder retomar la producción, readecuando la operación a las condiciones actuales del mercado y buscando preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo”.

La decisión se produce luego de un período de inactividad que había iniciado en marzo, en un contexto marcado por desafíos estructurales para la industria maltera por los altos costos de producción locales.