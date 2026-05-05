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INICIATIVA ENVIADA AL PARLAMENTO

BPS proyecta una ley para otorgar mejores condiciones para regularizar deudas previsionales

"Acá son aportes, no solo del patrón sino (también) de trabajadores dependientes, así que nunca hay quitas de capital, lo que hay son mejores condiciones de refinanciación", dijo la presidenta del BPS, Jimena Pardo.

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El Banco de Previsión Social (BPS) aprobó un proyecto de ley que fue remitido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a Presidencia de la República sobre la regularización de deudas para que sea enviado al Parlamento.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, explicó que se trata de una ley que dará mejores condiciones a las personas para que puedan regularizar sus deudas. Aclaró que para las deudas previsionales nunca aplica el perdón. "Acá son aportes, no solo del patrón sino (también) de trabajadores dependientes, así que nunca hay quitas de capital, lo que hay son mejores condiciones de refinanciación", remarcó.

Pardo dijo que el 93% de las 340.000 empresas registradas ante el BPS paga sus aportes al día.

Foto: FocoUy. 
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