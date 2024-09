Menstruar en contextos vulnerables: el acceso a los productos de higiene y un proyecto que está en el Parlamento

No es fácil estimar cuánto gasta una persona al mes, porque depende del volumen del sangrado. Los productos tienen 22% de iva; los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que emplean la tarjeta TuApp pueden exonerar el impuesto, como sucede con otros artículos de la canasta.

Casandra vive en Santa Catalina con su pareja e hija. Es beneficiaria de Mides, busca trabajo y su marido también. Su acceso a los productos de higiene menstrual no es estable.

“Algunas veces tengo toallitas, que compro con la asignación de mi hija y la tarjeta del Mides. Si no, uso trapos. Corto los buzos y uso eso. No los lavo. Los descarto. Y ahí voy llevándola. Algunas veces me viene dos veces en el mismo mes, porque soy irregular”, relata.

El impacto en los hogares vulnerables es significativo. Sin embargo, mujeres en otras situaciones logran adquirir los artículos.

“Yo compro los paquetones y son 400 y pico de pesos. Uno busca lo más barato, pero igual, se va 600 pesos. Más para nosotras que somos tres”, indica Sandra.

Es madre de gemelas y beneficiaria del Mides. Cuenta que dialoga mucho con sus hijas y también sobre todos los tema concernientes a la adolescencia.

“Se gasta, se gasta. Nosotras somos dos. Yo todavía tengo el período y se gasta. A veces tengo que comprarle las nocturnas, que salen más caras, para que tenga para ir a estudiar. Tendrían que hacer hincapié en los centros de estudio tener un botiquín, porque ellas si no llevan toallitas o les vino la menstruación o las traen enseguida o se manchan todas”, afirma Naomi.

La UTU tiene como materia obligatoria Sexualidad en los dos primeros años -equivalentes a ciclo básico-.

Ellen Webster es educadora y cuenta sobre el ausentismo durante el ciclo y los mitos.

“Acá se trabaja en los talleres de sexualidad y Biología, pero sí hay varios mitos como cosas que no se puede hacer, como meter al agua, consumir limón o café porque se corta, y es algo que tenemos que trabajar para derribar, porque además muchas lo ven como una limitante: o no poder hacer educación física. A veces por dolor o incomodidad, o a veces por creer que no pueden hacerlo, como que están enfermas o es un problema”, explica la educadora.

El elenco de artículos de higiene menstrual puede dividirse en reutilizables y descartables. Entre los amigables con el medio ambiente, está la copa menstrual que cuesta entre 500 y 2 mil pesos; la bombacha menstrual reutilizable sale entre 1000 a 1500; la toalla reutilizable, 400 pesos.

Los productos desechables son los más tradicionales en el mercado. Las toallas con alas de ocho unidades cuestan entre 40 y 100 pesos; las nocturnas entre 100 y 150. Los tampones de ocho unidades cuestan unos 200 pesos.

Las personas que cobran asignación familiar y se adhieren a recibirla por medio de Tuapp tienen una reducción de IVA en todos los artículos que abonen; entre ellos, los de higiene menstrual.

La exoneración del IVA no es una opción para el Ministerio de Economía. Los diputados se aprestan a votar este martes el proyecto de ley que encomienda la creación de una canasta de higiene menstrual para aumentar la transferencia a una población de 80 mil personas y apoyar en la compra de los productos.

Se trata de un proyecto de dos artículos que establece la prestación a cargo del Mides destinada a las personas beneficiarias de la tarjeta Uruguay Social. La canasta consiste en una partida mensual acreditada a través de la tarjeta uruguay social y tendrá como objetivo la adquisición de productos de higiene menstrual.

“Lo que propone es incluir en la tarjeta Uruguay Social una partida de 1.200 pesos por año, para cada persona menstruante, dentro de esos núcleos familiares que consideramos de extremada vulnerabilidad. Según datos proporcionados por el Mides, estaríamos hablando de 80 mil personas. Hoy en día no tienen acceso a productos de higiene menstrual. Esto lo que provoca es exclusión en su vida social, en su participación. Ya sea en el caso de niñas y adolescentes de no concurrir a centros educativos porque no tienen la forma de tener estos productos para estar de forma digna, y las mujeres quedan excluidas también de la vía laboral”, explicó la diputada María Eugenia Rosselló.

También habló de que a la diferencia salarial entre hombres y mujeres se suma el costo de estos productos.

Durante el tratamiento del proyecto en comisión, el Ministerio de Salud Pública respondió que la creación de la canasta “implica abatir barreras de acceso a los productos de gestión menstrual; mejora la calidad de vida en términos de higiene y confort, reduce patologías vinculadas a una higiene deficiente o productos de gestión menstrual sin las correctas garantías sanitarias”.

El Mides respondió estar de acuerdo con el problema de fondo y sus consecuencias, pero plantean algunos desafíos operativos: indican que no podrían garantizar que el monto adicional sea destinado a los productos mencionados y que requieren de un refuerzo presupuestal.

La diputada procuró durante este período legislativo una reducción del IVA, pero el Ministerio de Economía no la otorgó. Los productos de higiene menstrual están gravados con un 22% y la legisladora pretende que se reduzca a un 10%.

Desde el Ministerio respondieron que no resulta conveniente avanzar en la reducción. Concluyen que “una rebaja de impuestos al consumo, como es el IVA, puede no verse reflejada en el precio al consumidor y, por ende, la renuncia fiscal que realiza el Estado en dicho caso sólo mejoraría el margen de las empresas proveedoras”. Incluso, aclara que los colectivos vulnerables que compran por TuApp, tarjeta de débito Uruguay Social y tarjeta BPS poseen la devolución del total del IVA.