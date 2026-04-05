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DESDE ROMA

Mensaje de Pascua: León XIV denunció este domingo la "indiferencia" ante las guerras y los miles de muertos

"¡Dejemos que su inmenso amor por nosotros nos transforme el corazón! ¡Que quienes tienen armas en sus manos las abandonen! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras, elijan la paz! No una paz impuesta por la fuerza, sino mediante el diálogo. No con la voluntad de dominar al otro, sino de encontrarlo", dijo el papa.

AFP

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El papa León XIV denunció este domingo en su mensaje de Pascua la "indiferencia" ante las guerras y los miles de muertos.

"Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos" y a sus consecuencias económicas y sociales, lanzó ante los miles de fieles reunidos en el Vaticano.

Rompiendo con la tradición seguida desde hace años por sus predecesores, León XIV no citó ningún país ni región en crisis en el mundo.

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