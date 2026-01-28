Menor de 16 años detenido tras arrebato a anciana; la tiró al suelo y le arrancó una cadenita del cuello

La Policía detuvo en las últimas horas al delincuente que rapiñó a una anciana que salía de un club en Rivera y Misuri, en el barrio Malvín.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que un cuidacoches ayudó a la mujer a llevar el bolso hasta el auto y, cuando abrían la valija, apareció el individuo en bicicleta e intentó arrancar la cadena del cuello de la anciana.

Como no pudo, regresó, la tiró al suelo y se la llevó rota. El delincuente, de 16 años, fue detenido mientras la Policía hacía una recorrida, vestía igual al momento del arrebato y circulaba en la misma bicicleta. El menor fue entregado a un mayor responsable.

Seguí leyendo Menor bajo el amparo del INAU está en CTI con sus vías respiratorias comprometidas tras incendio en hogar

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que se trata de delincuentes que viven en la zona de Malvín Norte.

Los hurtos y arrebatos se vienen reiterando y han quedado registrados en las cámaras de seguridad de la zona. Además, comentó que este tipo de hechos se viene repitiendo en distintos barrios de Montevideo, como Centro, Pocitos, Ciudad Vieja y Malvín.

Según el periodista, los delincuentes analizan quién pasa por la zona, si llevan cadenas de oro, para luego cometer el arrebato.

Los efectivos de zona operacional I y II continúan investigando la modalidad de robo.