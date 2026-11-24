Finalmente el lunes de noche se definió la placa histórica de nominadas con las cuatro mujeres de la casa de Gran Hermano Uruguay, y la primera vez en el juego que se iban dos: Jazmin fue eliminada el domingo y Melanie el lunes, mientras que Jéssica había sido salvada por Esteban, el líder de la semana.
Melanie fue eliminada de Gran Hermano Uruguay y Tai superó la histórica placa
La casa de Gran Hermano Uruguay despidió a Melanie, mientras que Tai sigue en el juego y cobra fuerza. “Contenta, feliz”, así salió Melanie de la casa.
De esta forma, y por decisión del público, Tai sigue en el juego y vio fortalecida su posición dentro de la casa.
Melanie dijo que se va “contenta y feliz”, deseando encontrarse con su hijo y, ahora, ver el juego desde afuera.
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Jazmín fue eliminada de Gran Hermano Uruguay y este lunes se define entre Melanie y Tai
Así se despidió Melanie de sus compañeros:
Y así la recibió Eliana Dide afuera de la casa:
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