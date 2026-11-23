Jazmín fue eliminada de Gran Hermano Uruguay con el 57,5% de los votos, mientras que Melanie y Tai siguen en el juego, pero hasta este lunes de noche, cuando una de las dos también será eliminada y deberá abandonar la casa.
Jazmín fue eliminada de Gran Hermano Uruguay y este lunes se define entre Melanie y Tai
Jazmín se fue de la casa de Gran Hermano Uruguay en una placa que compartía con Melanie y con Tai, y una de ellas también abandona el juego este lunes.
Así se despidió Jazmín, llorando, entre abrazos de sus compañeros y agradecida por la oportunidad que le dio Gran Hermano.
Ya fuera de la casa, le dijo a Eliana Dide que estaba “muy conmovida, muy emocionada, muy feliz por esta oportunidad”.
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