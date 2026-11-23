Jazmín fue eliminada de Gran Hermano Uruguay con el 57,5% de los votos, mientras que Melanie y Tai siguen en el juego, pero hasta este lunes de noche, cuando una de las dos también será eliminada y deberá abandonar la casa.

¡EL SUPREMO HABLÓ! Jaz es la nueva eliminada de la casa más famosa. ¡Así se despide de Gran Hermano! #GranHermanoUY pic.twitter.com/JAEMx6w41P — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) November 23, 2026 Así se despidió Jazmín, llorando, entre abrazos de sus compañeros y agradecida por la oportunidad que le dio Gran Hermano.

¡ASÍ SE DESPIDE JAZMÍN! Después de su paso por Gran Hermano, llegó el momento de abandonar la casa más famosa. ¡Hasta pronto, Jaz!#GranHermanoUY pic.twitter.com/08JgPwxueq — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) November 23, 2026 Ya fuera de la casa, le dijo a Eliana Dide que estaba “muy conmovida, muy emocionada, muy feliz por esta oportunidad”.

¡ELI YA RECIBIÓ A JAZ! Apenas salió de la casa, se encontró con ella y nos contó toda su emoción. ¡Qué lindo momento!#GranHermanoUY pic.twitter.com/ExTJ1iXIlo — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) November 23, 2026 “Se me cumplió un sueño, estoy cayendo recién ahora”, aseguró.

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