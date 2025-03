Mejorar la productividad, acercar servicios al campo y plan nacional de manejo del agua: Fratti asumió en MGAP

Fratti dijo que es momento de dar un salto de calidad para dar respuestas a los enormes desafíos de este país con el objetivo de mejorar la productividad.

El jerarca comenzó agradeciendo a los presentes, a su familia y a la gente de Cerro Largo que llegó a Montevideo para acompañarlo. Seguidamente, se dirigió a Cosse para decirle que le va a estar "acercando iniciativas legislativas, un día sí y otro también, porque para algo se cambió el gobierno".

Emocionado hasta las lágrimas, el jerarca hizo referencia a su infancia en la 10° sección del departamento de Cerro Largo, en Cuchilla Grande, en el hogar de una familia rural y recordó la canción "No te olvides del pago si te vas a la ciudad".

"Quienes crecimos vinculados al medio rural, no somos mejores ni peores, pero tenemos un enfoque distinto como miramos la vida. No siempre comprendida en el medio urbano (...) aprendí de mi padre que sin esfuerzo y trabajo no hay y, de mi madre que nos decía que el saber no ocupa lugar ".

También agradeció al expresidente José Mujica y a la exvicepresidenta Lucía Topolansky ya que fueron quienes lo impulsaron a volver a hacer política partidaria.