RECIBÍ EL NEWSLETTER

Medidas socioeducativas y prohibición de ir a la playa Bikini para tres adolescentes implicados en riña en Manantiales

La riña ocurrió el domingo en la playa Bikini, del balneario Manantiales. A los jóvenes implicados se les incautó una piña americana y una réplica de pistola 9mm.

Detención de jóvenes en playa Bikini.&nbsp;

Detención de jóvenes en playa Bikini. 

Tres adolescentes que participaron en una riña en la playa Bikini deberán cumplir con medidas socioeducativas por seis meses. En ese tiempo, tienen prohibido concurrir a la playa donde ocurrió el hecho.

De los cuatro adolescentes detenidos el domingo tras una riña en la playa de Manantiales, tres fueron conducidos este lunes a Fiscalía de Maldonado. Ahora, los tres deberán cumplir medidas socioeducativas.

La pelea en la playa ocurrió el domingo de tarde y cuando intervino personal de Prefectura incautaron a los adolescentes detenidos una réplica de pistola 9mm y una piña americana.

madre del motociclista embestido por negro: el ministro le pidio disculpas por el choque y se puso verbalmente a las ordenes
Seguí leyendo

Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"

Los adolescentes agredidos debieron ser atendidos por emergencias móviles en el lugar, resultando sin gravedad, de acuerdo a la información primaria.

Temas de la nota

Lo más visto

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
MALDONADO

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
MONTEVIDEO

Fugados de Inisa estaban internados por homicidios y rapiña; uno vinculado al asesinato de un bebe en Cerro Norte
MONTEVIDEO

Chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave
MINISTERIO DEL INTERIOR

Buscan a un joven de 18 años por el homicidio de Jonathan Cancela, asesinado por error el 25 de noviembre
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS DÍA A DÍA

Ola de calor en casi todo el país: temperatura máxima alrededor de 40º, según Nubel Cisneros

Te puede interesar

Madre del motociclista embestido por Negro: El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes video
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
Copamiento en Melilla: Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver, narró la víctima; hay un detenido video
MONTEVIDEO

Copamiento en Melilla: "Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver", narró la víctima; hay un detenido
Foto: Subrayado. Diego Sanjurjo, Ministerio del Interior. video
CIFRAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Homicidios bajaron 3,4% en 2025: fueron 13 asesinatos menos que en 2024, según Ministerio del Interior

Dejá tu comentario