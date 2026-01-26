Medidas socioeducativas y prohibición de ir a la playa Bikini para tres adolescentes implicados en riña en Manantiales

Detención de jóvenes en playa Bikini.

Tres adolescentes que participaron en una riña en la playa Bikini deberán cumplir con medidas socioeducativas por seis meses. En ese tiempo, tienen prohibido concurrir a la playa donde ocurrió el hecho.

De los cuatro adolescentes detenidos el domingo tras una riña en la playa de Manantiales, tres fueron conducidos este lunes a Fiscalía de Maldonado. Ahora, los tres deberán cumplir medidas socioeducativas.

La pelea en la playa ocurrió el domingo de tarde y cuando intervino personal de Prefectura incautaron a los adolescentes detenidos una réplica de pistola 9mm y una piña americana.

Los adolescentes agredidos debieron ser atendidos por emergencias móviles en el lugar, resultando sin gravedad, de acuerdo a la información primaria.

