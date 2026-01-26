Tres adolescentes que participaron en una riña en la playa Bikini deberán cumplir con medidas socioeducativas por seis meses. En ese tiempo, tienen prohibido concurrir a la playa donde ocurrió el hecho.
Medidas socioeducativas y prohibición de ir a la playa Bikini para tres adolescentes implicados en riña en Manantiales
La riña ocurrió el domingo en la playa Bikini, del balneario Manantiales. A los jóvenes implicados se les incautó una piña americana y una réplica de pistola 9mm.
De los cuatro adolescentes detenidos el domingo tras una riña en la playa de Manantiales, tres fueron conducidos este lunes a Fiscalía de Maldonado. Ahora, los tres deberán cumplir medidas socioeducativas.
La pelea en la playa ocurrió el domingo de tarde y cuando intervino personal de Prefectura incautaron a los adolescentes detenidos una réplica de pistola 9mm y una piña americana.
Los adolescentes agredidos debieron ser atendidos por emergencias móviles en el lugar, resultando sin gravedad, de acuerdo a la información primaria.
