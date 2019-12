Médicos de emergencias móviles intensifican medidas ante no avance de negociación

Desde el sindicato médico se entiende que los médicos de las emergencias móviles necesitan una respuesta inmediata para ser considerados dentro del laudo del consejo se salarios. El próximo lunes se reunirán con la cámara de emergencia.

Soledad Iglesias, directora de la unidad de negociación del SMU dijo a Subrayado que “La negociación esta estancada, no ha tenido un progreso, no tenemos respuesta de las emergencias móviles, están dilatando el proceso de negociación y creemos que por la perspectiva que estamos teniendo que no va a haber mucho avance en la instancia del lunes”.

“Estamos hablando de la definición de categorías, para los trabajadores médicos de las emergencias moviles que no tienen definidas las categorías, y de un piso salarial para esos trabajadores, diferente de lo que tienen los médicos en el sector mutual o el sector público”, puntualizó.

Desde el martes 17 de diciembre, dejaron de usar la historia clínica digital. La medida en principio no afecta al usuario, pero si a la empresa que tiene la responsabilidad de ingresar la historia al sistema.

El plazo que se establecieron en ese momento, para lograr un acuerdo es el 31 de diciembre. De lo contrario se agravará el conflicto habían anunciado.