Médico uruguayo que sería extraditado de España por asesorar a militares en torturas presentó recurso

En el recurso presentado, la defensa argumenta que los hechos que se le imputan no son punibles por estar prescritos en la legislación española al haber transcurrido 40 años, y afirma que además, no son ciertos.

La Audiencia Nacional, por su parte, consideró que si bien ese delito de lesa humanidad en cuestión no estaba tipificado en España hasta 2004, los hechos "serían encuadrables en los delitos de detención ilegal" y "de lesiones", según lo cual se cumplirían los requisitos para proceder a la entrega.

Ante esto, la abogada alega que si los hechos hubieran sucedido en España y contra ciudadanos españoles Suzacq no sería perseguido, y asegura que Uruguay no remitió "ningún documento" que respalde su presencia como médico en un regimiento militar entre 1972 y 1975 en el que, según la demanda, asesoró sobre torturas en interrogatorios, y que no se lo involucra en ninguna muerte o desaparición.