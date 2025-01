Médica personal de Mujica informará sobre la salud del ex presidente hoy al mediodía

“Me estoy muriendo”, dijo el ex diputado, senador, ministro y presidente de la República entre 2010 y 2015.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, contó, y agregó: “Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”.

Mujica fue diagnosticado con cáncer de esófago en abril del año pasado. Se sometió a un tratamiento de radioterapia que dañó el esófago, lo que le impidió durante meses alimentarse con normalidad. Solo tomaba alimentos líquidos, y por eso quedó muy débil en los meses siguientes.

Pese a esa debilidad participó en un acto de campaña electoral del MPP hacia las nacionales de octubre del año pasado. Fue a votar en octubre y en noviembre en silla de ruedas.

En diciembre recibió en su chacra de Rincón del Cerro al presidente Lula Da Silva (Brasil) y a Gustavo Petro, mandatario de Colombia. Ambos lo galardonaron con medallas por su trayectoria política y social.

A fines de diciembre le colocaron un stent en el esófago para intentar que pudiera alimentarse de mejor manera.