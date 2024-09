"Me tocó enfrentar la peor cara de la política", dice la exvicecanciller Carolina Ache y celebra archivo de causa Marset

"(El fiscal Alejandro) Machado es muy concluyente cuando dice que no hay delito", señaló. Consultada sobre si se mintió en el Parlamento como considera el fiscal, Ache se excusó: "La interpelación era a los ministros y ellos toman la decisión. Fue un error de no hablar del contenido de los whatsapp. Yo no mentí en el Parlamento".

Ahora la Fiscalía investiga la segunda parte: si hubo destrucción de evidencia, por parte de jerarcas del gobierno, en aquella reunión de la Torre Ejecutiva que fue informada por Ache. "Estoy a disposición, si me cita el fiscal voy a ir", afirmó.

Horas antes, la exvicecanciller había publicado en X: "La Justicia es lenta, en ocasiones demasiado lenta, pero llega. Luego de dos años de investigación, finalmente se confirma lo que siempre sostuve, que no tuve ninguna participación ni injerencia en el trámite del pasaporte. Me tocó enfrentar la peor cara de la política, injurias y operetas. Pero hoy es un día de alegría y no de rencores, elijo agradecer a todos quienes me respaldaron, sobre todo a mi familia y muy especialmente a mis hijos que sufrieron la peor parte".