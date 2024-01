"Me tocó": así intentaron hackear el celular del senador Gandini a través de una llamada

“Sin embargo, me dice que el lugar se me enviaría. Para eso me pide que marque ‘Permitir’ en pantalla. Todo tan raro que leo con atención la pantalla y veo que sobre la opción PERMITIR decía: "Transferir el contenido de su waap (sic)", narró.

Luego contó que cuando se negó y pidió una explicación, se cortó la llamada.

“Allí fracasó su intención de jaquear mi celular (sic)”, afirmó.

A la prensa, Gandini contó que antes de que apareciera el cartel le solicitaron un código que llegaría a través del celular y que él lo leyó.

“Al rato me entero que un amigo fue hackeado con el mismo sistema y que seguramente, como yo estoy entre sus contactos, y después confirmé que varios de sus contactos fuimos llamados con la misma versión”, agregó.