"Me sorprende y lo lamento", dijo Beatriz Argimón sobre la decisión de Laura Raffo

La vicepresidenta Beatriz Argimón fue consultada este viernes sobre la decisión de Laura Raffo de abandonar el Herrerismo y no integrar ninguna de sus listas en las próximas elecciones.

“Me sorprende y lo lamento”, dijo Beatriz Argimón sobre la decisión de Raffo, y agregó: “Porque es una mujer que tiene para aportar sin lugar a dudas muchísimo y seguramente que no sea candidata no significa que no esté militando y en el futuro cumplir otra responsabilidad”.