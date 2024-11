"Me resisto a pensar que nuestro país tenga un gobierno de extremos", dijo Lacalle Pou en Dolores

El presidente Luis Lacalle Pou participó este viernes en la inauguración de la cosecha de trigo en Dolores , departamento de Soriano. En su discurso, habló de extremos, abogó por un discurso “que no grite, que no agreda, que no insulte o que no descalifique” y destacó el coraje de “tener el temple para estar centrado”. En ese sentido, refirió a “no tener que anteponer el Estado al libre mercado, el lucro a la solidaridad y todo eso que está de moda, y que lamentablemente gana elecciones”.

“Yo me resisto a pensar que nuestro país tenga un gobierno de extremos, porque si un gobernante no es capaz de unir, no es capaz absolutamente de nada”, enfatizó. Lacalle Pou reivindicó la capacidad del actual gobierno de unir y construir puentes: “eso es lo que vamos a terminar haciendo en estos próximos 105 días”, expresó.

Asimismo, Lacalle Pou hizo hincapié en la preparación de los gobernantes para la función. “Si la cabeza del gobernante no está preparada, porque no conoce o no sabe, no cae en tierra fértil, no va a haber cosecha”, insistió. El presidente agradeció el trabajo gremial de los productores que descuidan sus emprendimientos para actuar y pensar en beneficio de la comunidad.

También destacó la presencia del gobierno en todo el país y afirmó que es una “obligación intelectual y moral de un gobernante estar donde hay una producción rural en nuestro país”. “Hemos estado desde el punto de vista de los rindes y de la eficiencia y optimización económica” pero “hemos estado al igual o más en ese intangible que es la ruralidad”, sostuvo. El mandatario habló de la importancia de la producción para el desarrollo de las comunidades rurales.

Lacalle Pou hizo mención a “proyectos” e “imaginación”, y dijo que prevé finalizar el gobierno el 28 de febrero con la inauguración del puente sobre el río San Salvador.

Durante su intervención, habló de cómo prevé sus últimos días como presidente y cómo se imagina el traspaso del poder. Instó a “no perder de vista que la acción tiene que continuar” y que “empieza a imaginar cómo va a ser el día, empieza a imaginar quién va a venir, empieza a pensar e imaginar a quién le vas a agradecer. Todo eso es la cosecha, llamémosle. La cosecha en un gobierno es diaria y es de tracto sucesivo, eso vendría a ser la cosecha porque se sembró y la siembra se hace desde una concepción e imaginación positiva, no hay otra forma de encarar la siembra en un gobierno o en una producción si no es de un punto de vista positivo, quien arranca a sembrar diciendo: ‘me va a ir como la mona o me va a caer una helada o no va a llover o va a haber una turbonada’”.

“La gente empieza a sembrar con una visión positiva y para que pase eso hay que imaginarlo y hay que hacer el mejor esfuerzo posible”, enfatizó.