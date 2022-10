"Me puedo equivocar, pero no les voy a mentir", dijo Lacalle Pou sobre el caso Astesiano

Consultado sobre la investigación que inició el Ministerio del Interior tras constatar que los dos antecedentes penales de Astesiano (2002 y 2013) no estaban en el legajo que se le entregó a Lacalle Pou en los años 2020 y 2021, el presidente respondió: “Yo suscribo lo que le dije a ustedes apenas me enteré de este tema. Yo no les miento, yo les digo la verdad. Yo me puedo equivocar, pero no les voy a mentir. Cuando yo dije que no habían antecedentes las dos veces que se me dio documentación, dije la verdad”.

Consultado sobre las consideraciones políticas y las responsabilidades que reclama el Frente Amplio, el presidente respondió: “No me extraña, no me extraña. Un gobierno y un presidente está sujeto a la crítica, que tengan razón o no, no me corresponde a mí, no me corresponde a mí”.

“Cualquier cosa que haga el gobierno, cualquier cosa que haga el gobierno, le van a pegar. A veces le van a pegar con razón y a veces sin razón. “Son críticas políticas, como tal, hay que recibirlas, se esté o no se esté de acuerdo”. agregó.