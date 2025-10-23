"Me presentaré a un cuarto mandato en Brasil", anunció Lula da Silva

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , dijo que aspira a un cuarto mandato en las elecciones del año próximo, mientras la derecha aún no ha definido quién será su candidato.

Lula hizo el anuncio en Yakarta durante una rueda de prensa conjunta con su par indonesio, Prabowo Subianto. “Quiero decirles que estoy a punto de cumplir 80 años, pero pueden estar seguros de que tengo la misma energía que tenía cuando tenía 30. Y me presentaré a un cuarto mandato en Brasil ”.

Brasil celebrará elecciones en octubre de 2026, en medio de una fuerte polarización tras la condena a 27 años de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula en 2022.

Es la primera vez que Lula, quien ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y cumplirá 80 años el lunes, expresa tan claramente su intención de volver a competir en las elecciones.

El izquierdista fue operado de urgencia en diciembre pasado por una hemorragia dentro del cráneo, derivada de un accidente doméstico que sufrió dos meses antes.

En reiteradas ocasiones había manifestado que, si su salud se lo permitía, se postularía a un nuevo período para impedir que la derecha gobierne nuevamente el país.

Bolsonaro está inhabilitado políticamente hasta 2030 por desinformar sobre el sistema electoral brasileño.

La derecha empieza a barajar algunos nombres como candidatos, entre ellos el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, y la ex primera dama Michelle Bolsonaro.