"Me lo asesinaron mal. Es un niño que no se merecía esto", aseguró el abuelo de Geral Froste

Eriberto es el abuelo de Geral Froste , el adolescente de 14 años, arquero de la sub 14 de Montevideo City Torque, que fue asesinado en la madrugada de este miércoles 25 en el barrio Plácido Ellauri tras ser baleado en el pecho y en el abdomen.

”Era un excelente niño, un excelente botija”, reiteró. “Vivía con el estudio, del estudio al fútbol y del fútbol para la casa”, acotó. “Gerital, era un pedazo de pan”, recordó.

El abuelo contó que no presenció el incidente que le costó la vida a su nieto. “Yo, cuando vi, mi nieto ya lo estaban tirando para adentro de un auto para llevárselo”, sostuvo.

“Que me lo asesinaron mal, me lo asesinaron mal. Es un niño que no se merecía esto”, aseguró.

“Nos mató a todos, a todo el barrio” porque “acá en el barrio era querido, no había nadie que no lo quisiera a Geral, porque era un botija sano, que no tenía maldad para nada, al contrario, él vivía riéndose y era todo sonrisas. La vida de él era una sonrisa”, reconoció.