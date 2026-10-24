Este sábado comenzó el armado del escenario en el estadio Centenario para recibir al papa León XIV el sábado 7 de noviembre, en el segundo día de su visita a Uruguay.

El escenario estará sobre la tribuna América y el público, que estiman rondará las 70.000 personas, ocupará parte de la cancha y las tribunas Olímpica, Ámsterdam y Colombes.

Mercedes Verdier, del equipo de organización, dijo a Subrayado que hay más de 500 personas trabajando para el evento, que será una vigilia de oración.

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“Esperamos 70.000 personas, esas personas ya sacaron su entrada”, dijo Verdier. Las entradas eran gratuitas y se reservaban vía internet.

Además de la vigilia de oración con el papa, habrá un espectáculo artístico previo, un discurso del papa, testimonios de personas elegidas y preguntas a León XIV.

Verdier recordó que están a la venta las rifas que ayudan a solventar el gasto de traer al papa a Uruguay.

Cuestan 2.000 pesos y sortean un apartamento, 10 autos cero kilómetro y tres viajes a Roma para dos personas.