"Me dolería menos si se va", la frase de Romina para nominar a Nacho

El que sí se ganó dos votos del cordobés, fue “Alfa” Walter, quien después de una semana de descanso, vuelve a la placa de nominados. Quizá, si no fuera por los votos de Maxi, no entraba, porque solo tuvo dos más de parte de Thiago. ¿Se salvará una vez más del teléfono?

Maxi, que viene con una semana sensible después de la salida de Juliana, se sintió bastante mal cuando vio sus tres votos perdidos el martes. "Tengo menos estrategia que para jugar al piedra, papel o tijera", se lamentó Maxi con un poco de humor; y agregó: "No pego una. Es un desastre lo mío. ¿Qué querés que haga? Más vale que me ayude Dios, a ver si aprendemos en estos días".