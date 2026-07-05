Maxi Araújo tras la eliminación del Mundial: "Queríamos darle una alegría a la gente, no haberlo conseguido duele y mucho"

El futbolista de la selección uruguaya Maximiliano Araújo publicó un mensaje a través de su cuenta de la red social Instagram a días de la eliminación de la Celeste en el Mundial

La reflexión del jugador parte de la Biblia, del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 20 que dice: "Jesús dijo muévete como si todo fuera a salir bien, porque así será, en lo incierto te proveeré".

Araújo comenzó diciendo que "hay sueños que uno imagina durante toda la vida, pero cuando llegan superan cualquier cosa que había soñado" y a partir de ahí contó su historia.

"Desde que jugaba a la pelota en el barrio soñaba con vestir la camiseta de mi país. Haber tenido la posibilidad de hacerlo en un Mundial y con mi familia en la tribuna es una sensación que jamás voy a olvidar. Justamente por todo lo que representaba, también cuesta aceptar el final, por todo el trabajo y la ilusión que teníamos. Queríamos escribir una página importante para nuestro país y darle una alegría a toda la gente que siempre estuvo con nosotros. No haberlo conseguido duele y mucho", señaló. .

Y añadió: "Aun así, el orgullo de haber defendido estos colores es más grande que cualquier otra cosa!. Quiero agradecer especialmente a cada uruguayo que nos acompañó, que viajó, que alentó y que creyó en nosotros hasta el final. Sentimos ese cariño en cada momento y es una sensación que nunca vamos a dejar de valorar".

El extremo izquierdo del Sporting Club de Portugal manifestó que haber defendido a la selección es el sueño más grande de su vida y prometió continuar trabajando para volver a vestir la celeste.

"Me llevo el orgullo de haber cumplido el sueño más grande de mi vida y la motivación de seguir trabajando para volver a tener el privilegio de vestir esta camiseta. Porque representar a Uruguay fue, es y siempre será el mayor honor que puedo tener como futbolista. Seguiremos trabajando hasta conseguirlo, no tengo dudas de que así será", concluyó.