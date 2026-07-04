Está definido el primer partido de cuartos de final: Francia le ganó a Paraguay 1 a 0 y juega contra Marruecos

Sin que le sobrara nada, Francia superó la muralla defensiva de Paraguay, al que venció 1-0 este sábado en Filadelfia, y avanzó a cuartos de final del Mundial, donde le espera Marruecos.

Kylian Mbappé, inseparable de su romance con el gol y de la cacería a Lionel Messi, explotó en mil pedazos el cerrojo albirrojo con un solitario gol desde el punto blanco en el minuto 70.

Su séptima anotación, que lo iguala con el astro argentino en la artillería de Norteamérica 2026, permitió que los grandes favoritos al título se citen con los Leones del Atlas el jueves en Foxborough, cerca de Boston, por el pase a la semifinal.

FUENTE: AFP