Matías Valdez realizó sus descargos tras la polémica por la adjudicación de una casa en Palmar

El cantante y compositor Matías Valdez se encuentra hace días en el centro de la polémica por recibir una vivienda en comodato en el complejo habitacional de Palmar, en Soriano.

La casa fue otorgada por la Junta departamental de Soriano luego de la solicitud del cantante a través de una carta encabezada al intendente de Soriano, Guillermo Besozzi.

En la misma, el músico sostiene que “en repetidas oportunidades” contribuyó “de manera significativa al desarrollo cultural de la zona, participando activamente en eventos, celebraciones populares y actividades comunitarias”.

Admemás, escribió que “se considera de alto valor estratégico para la comunidad contar con una figura artística de proyección nacional e internacional residiendo en la localidad” y que esto “impulsa el crecimiento cultural”.

La petición, que llegó a la junta departamental hace dos semanas, generó un duro enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición.

Finalmente, blancos y colorados votaron la adjudicación de la vivienda al cantante, mientras que el Frente amplio no levantó la mano.

La Junta autorizó a la comuna a que puedar darle la propiedad al artista por 15 años a cambio de cinco mil dólares y la realización de un show en esta localidad.

En las últimas horas, en cantante se expresó a través de las redes sociales.

Valdez mostró en el video que publicó, imágenes de la vivienda por dentro en las que se ven paredes descascaradas, con humedad y suciedad.

Algunos ediles del Frente amplio se dirigirán la semana próxima a Palmar para interiorizarse de la situación e incluso presentarán pedidos de informe sobre el caso, según informó a Subrayado, el edil Damián Alonso.