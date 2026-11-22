Un hombre de 29 años fue detenido por el homicidio de otro de 28, que ocurrió este sábado, en el barrio Casavalle.

De acuerdo a la información policial, la víctima fue apuñalada por el ahora detenido cuando intervino para defender a un menor de edad de la familia, que era agredido.

El hecho ocurrió en García Lagos y Aquinón. Allí, la víctima resultó con una herida de arma blanca en el tórax y fue trasladado hasta la policlínica de Capitán Tula, donde se constató su fallecimiento.

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El detenido fue puesto a disposición de Fiscalía y la investigación continúa.

La víctima y el victimario viven en viviendas linderas. El presunto autor es un paciente psiquiátrico que depende de psicofármacos, que en ese momento no tenía y estaba agresivo, según su familia.