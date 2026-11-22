Un hombre de 29 años fue detenido por el homicidio de otro de 28, que ocurrió este sábado, en el barrio Casavalle.
Hay un detenido por el homicidio de un hombre de 36 años que fue apuñalado en Casavalle
La víctima y el victimario viven en viviendas linderas. Jefatura de Montevideo informó que el primero intervino para defender a un menor que era agredido, y en ese marco fue apuñalado.
De acuerdo a la información policial, la víctima fue apuñalada por el ahora detenido cuando intervino para defender a un menor de edad de la familia, que era agredido.
El hecho ocurrió en García Lagos y Aquinón. Allí, la víctima resultó con una herida de arma blanca en el tórax y fue trasladado hasta la policlínica de Capitán Tula, donde se constató su fallecimiento.
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El detenido fue puesto a disposición de Fiscalía y la investigación continúa.
La víctima y el victimario viven en viviendas linderas. El presunto autor es un paciente psiquiátrico que depende de psicofármacos, que en ese momento no tenía y estaba agresivo, según su familia.
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